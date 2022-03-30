В освобожденном Ирпене ищут людей, попавших под завалы и до сих пор находящихся в опасности.

На Киевщине не менее 100 тысяч человек уже вывезены из оккупации. В освобожденных населенных пунктах продолжаются поиски людей, которые могут находиться под завалами.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андрей Небытов.

Он отметил, что эвакуация происходит со всех мест, где продолжаются боевые действия, или населенные пункты находятся в оккупации. "В освобожденных населенных пунктах мы увидели эффективные результаты деятельности наших военных. В селах лежит уничтоженная техника противника, танки, БМП, которые разбиты вдребезги. Но впереди еще много работы, в том числе для взрывотехников, ведь на территории сел остались неразорванные мины и боеприпасы врага" - отмечает Небытов.

Он сообщил, что обычно людей вывозят за так называемые "зеленые коридоры", но часто полицейские и органы местного самоуправления организуют эвакуацию исключительно собственными силами.

"Только в Киевской области не менее 100 тысяч человек вывезены из оккупации. Это как общим транспортом, если организовано местными органами власти, так и частным транспортом. Из Бучанского района и из Вышгородского шли целые колонны этого автотранспорта и пробки достигали 15 километров, впрочем, мы с этим справились. Мы работали круглосуточно и главное - спасли этих людей", - сообщил Небытов.

Он отметил, что в освобожденном Ирпене ищут граждан, которые попали под завалы и до сих пор находятся в опасности. По его словам, также есть люди, которые остаются в своих домах и подвалах - им помогают лекарствами, водой, продуктами, горючим.

Руководитель полиции Киевской области отметил, что сейчас полиция усиленно работает над выявлением коллаборантов, лиц, которые помогали военным РФ оккупировать города и устанавливать там свои порядки. Он отметил, что в Киевской области уже возбуждено несколько уголовных производств и преступники будут привлечены к уголовной ответственности.

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