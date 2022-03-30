Враг продолжает милитаризацию зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Энергоатом ожидает от МАГАТЭ политической оценки событий в Украине и призыва к России вывести из захваченных украинских атомных электростанций военных и работников "Росатома".

Как сообщается в Telegram-канале "Энергоатома" об этом заявил советник руководителя ГП "НАЭК "Энергоатом" Александр Моцик.

Он отметил, что 29 марта в Украину прибыл гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Мы ждем политическую оценку МАГАТЭ событий в Украине кроме объявления о технической помощи, которую агентство предоставляет и будет предоставлять для того, чтобы АЭС работали в стабильном режиме. Важно, чтобы назвали агрессора агрессором и обратились к России, чтобы она забрала с Запорожской и Чернобыльской АЭС своих военных и работников "Росатома", – сказал Моцик.

Миссия МАГАТЭ:

29 марта Гросси в Twitter сообщил, что "пересек границу с Украиной, чтобы начать миссию МАГАТЭ по обеспечению безопасности ядерных объектов страны".

"Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь предотвратить опасность ядерной аварии", - подчеркнул он.

27 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что российские оккупанты продолжают милитаризацию зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, что серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, которые построены над четвертым энергоблоком станции после ее взрыва в 1986 году.

Война против Украины: