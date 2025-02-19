Украина под массированным ударом дронов, в Одессе пожары

Этой ночью украинские бойцы отбивают очередную массированную атаку дронов-камикадзе на Украину. В сети сообщают о разрушениях и пожарах в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, после 22:00 в городе объявили воздушную тревогу. Мэр Геннадий Труханов и глава областной военной администрации Олег Кипер обратились к жителям Одессы и Одесского района с просьбой находиться в укрытиях. Впоследствии городской голова отдельно обратился к жителям Киевского района.

Мониторинговые каналы сообщают, что дроны летят "один за другим" со стороны Черного моря. В городе слышно много взрывов, в социальных сетях сообщают о пожарах, дыме и повреждениях медицинского учреждения. Кроме того, часть города обесточена.

Видео дня

В 23:16 в Воздушных силах сообщали, что в воздушном пространстве страны несколько десятков российских ударных беспилотников. Согласно данным от 00:01, дроны движутся на Сумщине, Черниговщине, Киевщине, Полтавщине, Кировоградщине, Николаевщине, Черкасщине и в акватории Черного моря. Также БПЛА фиксируют на границе Днепропетровской и Полтавской и Харьковской областей,

Информация обновляется.

Удары по Украине

Как сообщал УНИАН, ночью 16 февраля захватчики прицельно атаковали критическую инфраструктуру Николаева, повредив тепловую электростанцию города. Без теплоснабжения остались десятки тысяч людей.

Александр Сенкевич заявил, что в результате атаки полностью разрушена "генерация электроэнергии", которая не подлежит восстановлению в ближайшее время.

Вас также могут заинтересовать новости: