Среди сбитых вражеских беспилотников - ударные "Ланцеты".

Сегодня, 5 июля, силами и средствами ПВО уничтожено много вражеских беспилотников. Среди сбитых российских дронов есть "Ланцеты".

Как сообщает служба связей с общественностью воздушного командования "Юг", сбили четыре БПЛА "Ланцет" - российских барражирующих боеприпасов, которые могут использовать для образования воздушных минных полей. Такой дрон имеет несколько типов наведения, скорость движения в воздухе составляет до 300 км/ч, радиус полета — до 40 км.

Также "приземлили" два "Мерлин-ВР", предназначенные для ведения разведки и по одному - Zala и "Орлан-10".

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Справка УНИАН. Zala - марка дронов, производимая ижевской компанией "ZALA AERO GROUP. Беспилотные системы". Выпускаются трех типов: вертолеты, самолеты, и аэростаты. В основном имеют малые габариты, но есть и модель самолета с размахом крыла 6 м и дальностью полета до 120 км.

"Орлан-10" - многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности производства ООО "Специальный технологический центр", Санкт-Петербург. В мае 2022 года была представлена его ударная модификация.

Российские дроны на войне против Украины - последние новости

Российские Федерации с первых дней вторжения наносят удары по городам Украины разнообразными беспилотниками. В результате таких атак много разрушений, пострадавших и жертв.

3 июля россияне ударили дронами по жилым домам в Сумах - пострадала пятиэтажка и здание СБУ. В общем погибли три человека, а 21 - пострадал.

По состоянию на 5 июля 2023 украинские защитники ликвидировали 3 614 беспилотников оккупантов.

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