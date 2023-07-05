Беспилотники противника ликвидированы в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, поделились в Воздушном командовании "Восток".

В ночь на среду, 5 июля, украинские воины ликвидировали несколько иранских ударных дронов-камикадже типа Shahed-136, которые используют против Украины российские захватчики.

Были ликвидированы три беспилотника, сообщило Воздушное командование "Восток" Вооруженных сил Украины. По состоянию на 01:30 05 июля подразделениями ВК "Восток" уничтожено три БПЛА Shahed-136", - говорится в сообщении.

В командовании добавили, что по одному дрону уничтожено в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

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Россияне уже много раз били по украинской земле иранскими беспилотниками-камикадзе. В результате вражеских ударов есть много разрушений, пострадавших и жертв.

В частности, 3 июля противники нанесли удар дронами по Сумам и попали в пятиэтажный дом и здание Службы безопасности Украины. В результате вражеского удара по пятиэтажке погибли три человека, а 21 - пострадал.

Стоит отметить, что по состоянию на 5 июля на украинской земле уже ликвидировано 3 614 беспилотников оккупантов.

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