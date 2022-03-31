По состоянию на 31 марта остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет около 536 млн грн.
Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
"Национальный банк информирует о состоянии специального счета для помощи Армии и счета Министерства социальной политики для гуманитарных нужд. На спецсчету для нужд военных осталось 536 млн грн – нужна дальнейшая поддержка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 13,7 млрд грн.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- На специальном счете, который Национальный банк Украины открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 18 марта оставалось около 26 млн грн.
- По состоянию на 22 марта 2022 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составлял почти 51 млн грн.