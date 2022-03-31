В целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 13,7 млрд грн.

По состоянию на 31 марта остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет около 536 млн грн.

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

"Национальный банк информирует о состоянии специального счета для помощи Армии и счета Министерства социальной политики для гуманитарных нужд. На спецсчету для нужд военных осталось 536 млн грн – нужна дальнейшая поддержка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 13,7 млрд грн.

Война против Украины: