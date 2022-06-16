Во время ведения наступательных действий используется тактика привлечения небольших штурмовых групп.

В Министерстве обороны Украины проанализировали тактику действий ВС Российской Федерации и отметили ряд особенностей по применению вражеских войск.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС бригадный генерал Алексей Громов, сообщает Министерство обороны Украины.

Там отмечают, что во время ведения наступательных действий используется тактика привлечения небольших штурмовых групп – до взвода (роты), усиленных танковыми подразделениями. Зато применение полноценных батальонно-тактических групп и средств обеспечения не отмечается.

Также сейчас противник избегает ведения боевых действий в ночное время и ведет их преимущественно в светлую пору суток: применение подразделений ночью практически не осуществляется – кроме передислокации и перегруппировки.

Как сообщал УНИАН, в целом Россия привлекла к широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины около 330 тысяч человек.

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