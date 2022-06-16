Около 150 тысяч военных входят в батальонно-тактические группы и другие формирования.

Россия привлекла к широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины около 330 тысяч человек.

Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.

"Из них численность группировок вооруженных сил РФ на направлениях насчитывает до 150 тысяч военнослужащих, которые сформированы из батальонно-тактических групп и других формирований, при этом, с учетом воздушного и морского компонента, группировки войск агрессора насчитывают до 220 тысяч военнослужащих", - сказал Громов.

Кроме того, привлечены воинские части и подразделения мобилизационного резерва численностью более 80 тысяч человек, боевые армейские системы - до 7 тысяч человек, федеральная служба войск Нацгвардии - до 18 тысяч человек, а также частные военные компании - до 8 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, украинские военные уничтожили почти 33 тысячи оккупантов с начала широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины.

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