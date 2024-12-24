Кроме собственно российских солдат теперь на Курщине активно утилизируют еще и северокорейских вояк.

Россияне теряют людей и технику в Курской области со скоростью, которая удивляет даже опытных украинских военных. Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, экс-руководитель управления стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ, полковник ВСУ Евгений Сасько.

"То, какими темпами они теряют людей, просто удивляет. Если сорок бронемашин могут вложить за один день, а это уже батальон, то это все в лучших традициях советской армии", - заявил он.

Сасько подчеркнул, что россияне вынуждены отвлекать на Курскую битву силы и средства, которые в противном случае они могли использовать на территории Украины.

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Комментируя участие северокорейских солдат в этих боях, Сасько отметил низкий уровень их подготовки.

"Что касается северокорейского оружия, то они уже бьют по нам ракетами, качество которых еще хуже, чем российских. Уровень подготовки северокорейских военных слишком низкий для современной войны. Конечно, они учатся, но и теряют людей. Ответ западных стран на участие КНДР в войне на стороне России может заключаться в предоставлении Украине большего количества высокотехнологичного оружия", - заявил он.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, в декабре Россия впервые применила северокорейских солдат в непосредственных атаках на украинские позиции в Курской области. По словам президента Владимира Зеленского, по состоянию на вчерашний день совокупные потери армии Северной Кореи в Курской области превысили 3 тысячи человек.

Также мы рассказывали, что в руки украинских спецназовцев попали заметки погибшего северокорейского солдата. Их уже расшифровали, поэтому известно, о чем тот писал перед смертью.

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