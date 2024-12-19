Украинская бригада превратила реку Псел в естественную преграду для российских и северокорейских солдат.

Украинские войска в Курской области используют естественный рельеф, в частности, реку Псел, в качестве барьера против наступления российских и северокорейских солдат. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Акс.

Как пишет аналитик, в Плехово, деревне к югу от реки Псел, украинский гарнизон численностью 100 человек сдерживал атаки северокорейских солдат. Бойцы ВСУ выстояли против двух волн, однако отступил, когда третья волна северокорейцев атаковала с востока.

Однако, как отметил Центр оборонных стратегий, отступление было рассчитанным, так как ВСУ "не стали цепляться за Плехово любой ценой, а отошли к северу от реки Псел".

Видео дня

Таким образом, между российско-северокорейскими силами и основным украинским подразделением в этом районе - 61-й механизированной бригадой - возник внушительный естественный барьер, пишет Акс. Теперь противнику для атак приходится пересекать открытую местность под ударами БПЛА и артиллерии.

Украинцы за последние несколько дней отразили десятки атак северокорейцев и русских, которые пытаются подойти к реке, переправиться через нее и создать плацдарм и нанесли им сокрушительные потери. Только за первые выходные боев северокорейский 11-й армейский корпус потерял, возможно, 4% личного состава - темпы потерь, которые неприемлемы в долгосрочной перспективе, отмечает аналитик.

Однако Акс отмечает: проблема для украинцев заключается в том, что сдавать какие-либо позиции в Курской области рискованно.

"Их опорный пункт имеет размеры примерно 12 миль на 12 миль. Рассчитанное отступление от Плехово нанесло вмятину глубиной в пять миль. Украинцы "умело используют местность и тактику маневра, но на Курском выступе мало рельефа и мало места для этих маневров", - отмечает аналитик.

Курская операция - новости

Ранее главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский рассказал, что на Курщине российские войска по состоянию на 17 декабря уже третьи сутки подряд проводят интенсивные наступательные действия. Сырский отметил, что украинские военные стойко держат оборону, уничтожают личный состав и технику врага.

Разведывательная служба Южной Кореи опубликовала данные о количестве погибших и раненых северокорейских солдат в войне в Украине. По их данным, погибло не менее 100 человек, а число раненых, вероятно, достигло 1000.

Вас также могут заинтересовать новости: