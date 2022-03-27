Комендантский час начнется сегодня в 20:00.

В Киевской области в понедельник, 28 марта, комендантский час продлится до 6:00 утра.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в социальной сети Facebook.

"По всей Киевской области с 27 по 28 марта вводится комендантский час с 20:00 до 6:00", - говорится в сообщении.

В это время нельзя выходить на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности).

Также в это время магазины, аптеки, АЗС не будут работать.

Война против Украины: