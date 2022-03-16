На данный момент пострадавших не обнаружили, вражеский обстрел также повредил газопровод.

В Киеве в результате нового вражеского обстрела повреждены частные дома в Подольском районе и газопровод.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в Telegram.

"Вечером враг снова обстреливал Киев. Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе. На месте работают спасатели и медики. Возгорание локализовано, но работы по ликвидации последствий пожара продолжаются", - отметил Кличко.

По его словам, на данный момент пострадавших не обнаружили. Мэр добавил, что также поврежден газопровод низкого давления. Аварию ликвидируют специалисты газовой службы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что обломки сбитой над Киевом ракеты "Калибр" упали на крышу многоэтажки. Ракету сбили утром в 500 метрах от больницы "Охматдет". Обломки повредили чердак и верхние этажи одного из домов на улице Гаврилишина.

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