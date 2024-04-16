По словам Гуменюк, российские оккупанты регулярно подвозят новые резервы к украинскому плацдарму.

Силы обороны продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Херсонской области в районе населенного пункта Крынки.

"Работа по укреплению, укреплению и перспективах расширения плацдарма продолжается. Несмотря на то, что враг не прекращает штурмов. За прошедшие сутки смог на 5 атак. И это более-менее устойчивый коэффициент - 4-5 штурмов в сутки - это то, что они проводят достаточно регулярно. Но успеха не имеют", - рассказала в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк

Она также добавила, что во время штурмов враг уже давно не применяет бронированную технику, пользуется только пехотными штурмовыми группами.

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"Они продолжают изыскивать варианты проведения ротации для того, чтобы подтягивать на это направление новые подразделения, не осведомленные в ситуации. Ведь повторно применять в штурмах тех, кто оттуда чудом вернулся - они не могут. У них очень низкое морально-психологическое состояние, у того контингента, который уже встретился с нашими и понял, чья земля на левобережье", - сказала Гуменюк.

Война России в Украине: важные новости по состоянию на сейчас

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российские оккупанты более 100 раз пытались прорвать позиции Сил обороны Украины на разных направлениях. Наибольшее количество штурмов фиксируется на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

По мнению аналитиков Института изучения войны, российское наступление может стать серьезной проблемой для ВСУ, если Киев вовремя не получит помощь от США. Сейчас оккупанты пользуются дефицитом украинских материальных средств.

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