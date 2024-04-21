В то же время, этот район является перспективным для вероятного будущего контрнаступления ВСУ.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко сообщает, что плацдарм Сил обороны Украины в Крынках на левобережье Херсонщины пока не расширяется, но и российские оккупанты ничего не могут сделать в попытках вытеснить оттуда украинские силы. Об этом Мусиенко сообщил в эфире телеканала 1+1 в рамках информационного марафона.

По его словам, в Крынках на левобережье Днепра Херсонщины ситуация стабильно тяжелая. "Потому что, во-первых, на сегодняшний день это погодные условия, которые сложились. Они не очень способствуют. Во-вторых, там очень мало мест, где можно вообще фактически спрятаться", – сказал Мусиенко.

Украинские подразделения в этом районе продолжают выполнять задачи. В то же время произошло определенное переформатирование морской пехоты и сил территориальной обороны, которые там находятся.

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"Само наступление, сам плацдарм не развивается. То есть, есть узкая полоса, которая удерживается и контролируется огнем артиллерии. Контрбатарейная борьба работает. Там очень хорошо работают дроны. Они наносят удары по артиллерии врага, по технике. Те ничего не могут сделать", – отметил Мусиенко.

Он считает, что этот плацдарм будет удерживаться и в дальнейшем. С этого плацдарма можно развивать наступление на левобережье, но при условии сосредоточения сил и средств.

Мусиенко считает это направление перспективным с точки зрения украинского контрнаступления. "Потому что все другие направления, опять же, Запорожское, там укрепленная оборона врага. Далее на юг укреплена. Херсонщина – слабое место у них как было, так и остается, левобережье. И ничего они с этим не могут поделать. А для нас он будет оставаться перспективным. Все будет зависеть от решений командования, которые будут приниматься. Рискованно – форсирование Днепра. Двигаться туда рискованно. Но, учитывая, сколько мы удерживали этот плацдарм и могли его обеспечивать хоть каким-то образом, я думаю, что если наше командование и руководство будут планировать это наступление, то это направление будет одним из приоритетных точно", – подчеркнул Мусиенко.

Ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, на юге, в районе населенного пункта Крынки Херсонской области, российские оккупационные войска увеличили количество атак ВСУ почти в четыре раза, но положительных для себя результатов не получили.

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