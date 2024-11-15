Российская экономика оказалась не такой устойчивой, как утверждают ее власти.

Россию в ближайшем будущем ждут серьезные проблемы. По оценке аналитиков, экономика агрессора оказалась не такой устойчивой, как утверждает Кремль.

Как сообщает американский Институт изучения войны, это подтверждает и недавняя экономическая политика Москвы. Речь идет о том, что экономика РФ столкнется со значительными проблемами в 2025 году. Правитель России Владимир Путин обеспокоен экономической стабильностью своей страны в долгосрочной перспективе.

Недавно российские власти приняли несколько решений, направленных на сокращение расходов правительства на раненых военных, борьбу с инфляцией, а также решение долгосрочных демографических проблем, таких как низкий уровень рождаемости и нехватка рабочей силы.

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Такая политика демонстрирует, что российская экономика оказалась не такой устойчивой к западным санкциям, денежным ограничениям и стоимости военных действий, как об этом говорит и утверждает правительство. Кроме того, это говорит и о том, что РФ не способна поддерживать затяжные военные действия в течение многих лет и десятилетий, защищая свое общество от экономических проблем.

По мнению аналитиков, последовательная западная и международная поддержка сопротивления Украины на поле боя еще больше усугубит экономические проблемы агрессора.

Последствия войны в Украине для РФ

Как писало WP, Россия может позволить себе вести войну против Украины еще в течение нескольких лет.

В то же время Business Insider прогнозировал, что экономика РФ может продержаться еще полтора года, прежде чем начнет ослабевать.

Bloomberg утверждал, что российская экономика, страдающая от огромных расходов на войну против Украины, может резко замедлиться из-за санкций против ключевых секторов.

Президент Украинской ассоциации пилотов Геннадий Хазан заявлял, что Россия имеет экономический запас до конца следующего года и ее надо дожать. После этого у их экономики должен произойти обвал.

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