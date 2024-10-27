Расходы Путина на войну приводят к перегреву экономики, но у него есть ресурсы, чтобы воевать дальше.

Россия может позволить себе вести войну против Украины в ближайшие годы. Этому способствуют высокие доходы от продажи нефти и неэффективность западных санкций.

Издание The Washington Post пишет, что военные расходы, включая высокие выплаты солдатам, способствовали экономическому росту, а также росту зарплатам и инфляции, поскольку компании вынуждены сопоставлять зарплаты военных, чтобы привлечь работников.

Перегрев экономики отчасти объясняется необходимостью заменять ежемесячно около 20 тысяч солдат, убитых или раненых, согласно информации Института изучения войны. Губернаторы регионов РФ выплачивают неслыханные бонусы при поступлении на службу, чтобы привлечь солдат.

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По мнению аналитиков, Путин неизбежно сократит расходы на образование, здравоохранение и гражданскую инфраструктуру, но это никак не скажется на его поддержке, потому что он построил закрытую, репрессивную автократию, где оппозиционные политики находятся в тюрьмах, подвергаются преследованиям или не имеют права баллотироваться.

Несмотря на сильное давление на экономику, экономист Владислав Иноземцев, соучредитель и старший научный сотрудник Центра анализа и стратегий в Европе, считает, что Россия может позволить себе вести войну ближайшие годы. При этом он не уверен, сможет ли Украина и Запад так долго обороняться.

В то же вреям он указал, что военно-промышленный комплекс РФ не может производить современное оружие.

В свою очередь Александра Прокопенко из Фонда Карнеги за международный мир говорит, что Россия не может в дальнейшем наращивать военное производство из-за нехватки рабочей силы и санкций.

"Хотя торговля с такими странами, как Китай, помогает российской экономике, санкции существенно ограничили возможности Кремля по модернизации вооруженных сил, сузив доступ к важнейшим компонентам и создав узкие места в цепочках поставок и финансовых операциях", - сказала она, добавив, что долгосрочные перспективы мрачны.

По мнению старшего научного сотрудника Брукингского института Робина Брукса, способность Москвы продолжать войну в течение многих лет объясняется неудачами западных санкций, вызванных лоббированием в Европе и отсутствием политической воли.

"В конце концов, вы хотите, чтобы войну почувствовали простые граждане в России", - сказал Брукс. "Если она не ощущается простыми гражданами, тогда что мы делаем? Вы хотите, чтобы они ворчали по поводу Путина и его решений, но если они смогут купить западные авто, то нет проблем, мы неэффективны".

Брукс считает, что Запад может сократить доходы России от продажи нефти, введя санкции против российских танкеров, включая теневой флот, который транспортирует 45% "черного золота". Он также может ужесточить и обеспечить соблюдение "нефтяного лимита". По его словам, автократы внимательно следят за провалом санкций.

Экономика России приближается к краху - последние новости

В апреле Business Insider прогнозировал, что экономика РФ может продержаться еще полтора года, прежде чем начнет ослабевать.

В свою очередь издание Bloomberg писало, что российская экономика, страдающая от огромных расходов на войну против Украины, может резко замедлиться из-за санкции против ключевых секторов.

23 октября аналитики сообщили, что рост экономики Пуитна прошел пик после перегрева в первой половине года. Ситуацию не спасает даже активное военное производство для поддержки войны против Украины.

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