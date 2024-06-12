Несмотря на все сложности украинские военные эффективно работают и придумывают способы, чтобы нанести удары по врагу.

Самая большая проблема для украинских военных на фронте - это умение врага быстро и системно исправлять свои ошибки и учиться на них, сообщил боец спецподразделения ГУР "Кабул-9" в интервью РБК-Украина.

"Например, те же самые комплексы РЭБ, которые они устанавливают на автомобили. Если раньше было легче их поразить, то сейчас уже не так. Они меняют время передвижения, то есть 70-80% всего передвижения по передовой происходит в темное время суток. Враг понимает опасность от FPV", - рассказал военный.

Он также отметил, что для этого у украинских военных сейчас появляются ночные камеры, и есть много уже даже ночных поражений, когда враг не имеет уже возможности убежать. По его словам, россиянам все равно нужно делать логистические вещи и они вынуждены рисковать.

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Кроме того, разведчик рассказал, что из-за увеличения количества дронов на фронте, все чаще применяются портативные комплексы РЭБ. Если раньше было довольно необычно видеть на автомобилях РЭБ, сейчас это уже на передовой необходимость номер один. По словам разведчика, на автомобиль можно установить даже несколько таких комплексов, они постоянно эволюционируют и становятся более новыми, главное, какая сторона сделает это быстрее.

В таких бешеных гонках украинские войска используют дроны-камикадзе, наносят точные удары по врагу и увеличивают дальность полета беспилотников для поражения цели.

"Мы больше используем дроны-камикадзе. К примеру, у нас есть зафиксированный результат - поражение на 24 километра от нас. Это место, где враг даже приблизительно не может представить, что туда может прилететь дрон. Это достаточно серьезная опасность уже для них", - поделился военный.

Он также пояснил, что такие удачные "полеты" уничтожают логистические цепи россиян и у них появляются проблемы. Это дополнительная эвакуация или потребность замены транспорта, который поражен.

"Это достаточно серьезные неудобства. И когда эта системность все больше и больше нарушается - это большой дискомфорт для врага. То есть вражеский пехотинец, который должен был банально держать наблюдательный пост, он не знает, его сегодня поменяют, привезут ли ему сегодня еду, привезут ли сегодня боеприпасы", - привел пример разведчик.

Дроны на войне - что интересно прочитать

Как писал УНИАН, Командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский рассказал, что в украинской армии уже существуют наземные дроны, которые выполняют задачи на фронте. По его словам, такие комплексы выполняют задачи по огневому поражению оккупантов, а также минирование и разминирование территорий. Кроме того, они задействованы в логистических операциях и эвакуации.

Он также сообщил, что ВСУ с начала года получили от государства в шесть раз больше дронов, чем за весь прошлый. Сейчас в Украине есть много производителей дронов, но не все они готовы к масштабному производству.

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