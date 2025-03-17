На прошлой неделе оккупанты пошли на штурм на квадроциклах, но атака была отбита, сообщил Попович.

Российская захватническая армия готовится к наступлению на Сумщину, в том числе чтобы окружить подразделения ВСУ. Военный обозреватель Денис Попович на Radio NV объяснил, что пока трудно сказать, насколько сложно будет удержать линию приграничья, потому что тактика врага не известна.

По словам эксперта, зона влияния ВСУ в Курской области значительно уменьшилась, и российские войска готовятся к попытке пересечь границу в Сумской области, в том числе для того, чтобы на территории Украины окружить украинские войска.

"Поэтому именно такого сценария надо ожидать. Есть ли угроза для города Сумы? Нет, пока очевидно такой угрозы нет, но сумским пограничникам надо готовиться к боям", - сказал обозреватель.

Видео дня

Он считает, что сейчас трудно сказать, насколько сложно украинским военным будет удерживать позиции.

"Сложно ответить, поскольку мы сейчас не знаем степени готовности наших войск, степени готовности местности, фортификационных сооружений, состояния российских войск, которые будут наступать и т. д. Известно, что россияне наступают легкой техникой, скажем так, с помощью квадроциклов", - сказал Попович.

Он рассказал, что на прошлой неделе была отражена попытка наступления россиян на квадроциклах в направлении села Басовка, что на территории Украины.

"Большое количество этих транспортных средств использовалось. Большое количество было уничтожено. Если россияне будут действовать таким образом в дальнейшем, то, очевидно, мы сможем подстроиться под такие действия. Но россияне тактику меняют. То есть сейчас сказать, насколько легко будет удержать приграничье, очень трудно, поскольку мы не понимаем, какой сценарий наступательных действий конкретно на местности россияне будут внедрять", - пояснил аналитик.

Он уточнил, что в случае наступления оккупанты почти не будут привлекать диверсионные группы.

"Еще неделю назад мы стояли на Курщине, готовили определенную местность на Курщине. Сейчас мы контролируем значительную меньшую площадь. И если мы говорим, что россияне готовят наступление на сумское пограничье, то это будет не ДРГ, а военное наступление. Очевидно, ДРГ тоже будут, они будут просачиваться, но будут немножко шире действия", - пояснил Попович.

Ситуация на пограничье Сумщины

Как писал УНИАН, на Сумщине россияне используют различную тактикудля того, чтобы проникнуть на территорию Украины. По данным представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко, там действуют как штурмовики, так и диверсионные группы. В частности, на направлении населенных пунктов Новенькое, Журавка, Басовка оккупанты применяют малые штурмовые группы для того, чтобы максимально накопить свои силы на территории Украины и расширить зону боевых действий.

Как пояснил пограничник, этот участок границы касается непосредственно Курщины РФ. Кроме того, продолжаются попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп. Более активные такие действия - на севере Сумской области.

Вас также могут заинтересовать новости: