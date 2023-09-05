Сам Бахмут находится под огневым контролем украинских войск.

Украинские военные держат Бахмут Донецкой области под огневым контролем. Враг активно бьет по позициям ВСУ на Бахмутском направлении, несмотря на это Силы обороны продолжают наступление на южном фланге города.

" Там в сторону Клещевки мы имеем успехи. За прошедший день противник нанес почти 600 артиллерийских обстрелов, используя разные системы разных калибров, и типы боеприпасов. Произошло 12 боевых столкновений за вчерашний день. Противник дважды пытался использовать свою авиацию. Нашим защитникам удалось уничтожить 260 оккупантов, также очень много различной техники – как боевой бронированной, так же и различных артиллерийских систем. Количеств [уничтоженной] техники впечатляет", – рассказал в эфире телеканала FREEДОМ начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Он добавил, что оккупанты сосредоточили около 45 тысяч военных на том направлении. Также враг стянул более 300 танков, сотни боевых машин, около 150 артсистем и более 100 рекативных артиллерийских систем. Чтобы "залатать дыры", противник продолжает перебрасывать резервы с места на место.

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"Это свидетельствует о том, что у них уже недостаточно средств, людей. Из-за того, что раньше проводились у них мобилизации, сейчас они воздерживаются от этого и уже ищут пути, как бы это все можно было как-то заслонить, потому что уже течет из всех дыр, и в хаотичном порядке они ищут, как это можно исправить", – пояснил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

При этом Евлаш отметил, что хотя оккупанты и несут значительные потери, за Бахмут они будут держаться до последнего, потому что для них он сакральный.

"Они будут держаться, потому что для них это очень важно. Это может вызвать целый ряд различных последствий и, например, привести к краху фронта. Поэтому мы контролируем все логистические пути подвоза, город находится под нашим огневым контролем, под нашим влиянием. Мы видим все, что там происходит, наносим удары, но противник все же продолжает за него держаться. Я думаю, что когда мы уже займем фланги, он будет вынужден отойти или его возьмут в кольцо, возьмут в плен, и те, кто откажется сдаться, будут уничтожены", – резюмировал он.

Война в Украине: актуальные новости

Вечером 5 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что на передовой за сутки произошло более 20 боевых столкновений. В районе Клещеевки на Бахмутском направлении ВСУ отбили вражеские атаки. На Мелитопольском направлении украинские воины продолжают ведение наступательной операции.

В то же время западные партнеры продолжают поддерживать Украину. В частности, Германия передаст новую помощь. В нее войдут тысячи снарядов для зенитных установок Gepard, грузовики, более 8,5 млн патронов для стрелкового оружия и другие средства.

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