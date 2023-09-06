На Бахмутское направление противник все время "подбрасывает" много резервов, отметил защитник Украины.

Контрнаступление ВСУ на Бахмутском направлении началось в мае, украинские воины ликвидировали около трех бригад российских захватчиков.

Ряды противника постоянно пополняются новыми подразделениями, поэтому вражеская тактика меняется, и наши защитники не имеют возможности к ней привыкнуть, рассказал командир 2 штурмового батальона 3 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Дмитрий Кухарчук в эфире телемарафона.

"Еще в мае мы начали контрнаступление на этом направлении и довольно успешно продвинулись. И, понятное дело, если здесь фронт посыплется, они это понимают, то он может посыпаться абсолютно везде...", - сказал он.

Воин добавил, что оккупанты все время "подбрасывают" очень много резервов, при чем речь идет о разных подразделениях, и это на самом деле затрудняет продвижение вперед, но ВСУ все равно продвигаются.

"Мы уничтожили за этот период времени около трех российских бригад. Но им все равно нужно удерживать эту полосу, и они начинают забрасывать эту полосу различными подразделениями для того, чтобы усилить эту бригаду. И в связи с этим подразделений очень много, управление из-за этого страдает", - отметил командир.

По его словам, для противника есть и положительные моменты. "...в том плане, что, как правило, когда приходит подразделение, то оно приходит со своими БПЛА-средствами, со своей артиллерией... благодаря тому, что все время сюда прибывают новые, новые и новые подразделения врага, это на постоянной основе меняет их тактику и не дает нам возможности к этой тактике привыкать...", - поделился Кухарчук.

Стоит отметить, что в бригаде может быть тысяча человек и более.

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Украинские воины уже имеют серьезные достижения на Бахмутском направлении. В частности, в начале сентября заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в течение контрнаступательных действий от противников освобождено около 47 квадратных километров нашей земли.

В конце августа Маляр говорила, что оккупанты, которые находятся в городе Бахмут, оказались в ловушке, - они не могут покинуть территорию населенного пункта.

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