Убийство пленных военных - серьезное нарушение Женевской конвенции, отметили в ЕК.

Если будет подтверждено, что видео, на котором запечатлена зверская казнь украинского пленного российскими оккупантами, правдиво, то это еще раз подтвердит бесчеловечный характер агрессии РФ.

Убийство военнопленных является серьезным нарушением Женевской конвенции, рассказала журналистам спикер Европейской Комиссии Набила Массрали, пишет "Европейская правда".

"Если его правдивость подтвердится, это будет еще одно подтверждение бесчеловечного характера российской агрессии… ЕС подчеркивает готовность привлечь к ответственности всех исполнителей и соучастников военных преступлений, совершенных в контексте агрессивной войны РФ против Украины", - отметила пресс-секретарь ЕК.

Видео дня

Зверская казнь украинского воина российскими оккупантами - что нужно знать

Вчера вечером, 11 апреля, в Сети появилось видео, на котором видно, как один из российских оккупантов отрезает ножом голову еще живому украинскому военнопленному. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса нашей страны - "Нарушение законов и обычаев войны".

Министерство иностранных дел украинского государства призвало Офис прокурора Международного уголовного суда обратить внимание на жесткое преступление врагов.

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