Это первый удар по городу со времен полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Российские оккупанты обстреляли нефтебазу в городе Дубно Ривненской области.

Информацией об ударе поделился глава Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль. Он опубликовал видео, где рассказал о вражеской атаке.

По словам главы ОВА, за последние часы в регионе дважды раздавалась воздушная тревога. Во время первой украинские солдаты сбили беспилотник оккупантов. А во время второй был нанесен удар по нефтебазе в Дубно.

Коваль заявил, что на текущий момент ущерб устанавливается. Однако очевидцы сообщают о пожаре на объекте. Точные данные о масштабе атаки и последствиях, скорее всего, будут раскрыты позже.

Напомним, сегодня, 26 марта, оккупанты увеличили количество ударов по западным областям Украины. Ранее враг дважды обстрелял Львов. В результате ударов пострадало пять человек, но обошлось без жертв.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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