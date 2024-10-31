По словам военного, на направлении Боровой очень профессионально работают российские артиллерийские средства и операторы БпЛА.

Российские оккупанты постоянно меняют тактику, пытается приспособиться к действующим условиям в направлении Боровой на Харьковщине. Об этом в эфире "Радио NV" сообщил Дмитрий Кухарчук - командир второго штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.

"Если раньше противник атаковал малыми группами по несколько человек. То сейчас он накапливает большие группы, пытается сделать прорыв большими группами. Но 3 штурмовая стойко держит позиции. Противник постоянно меняет тактику, пытается заскакивать на мотоциклах. Это очень забавная тактика в данном случае. Использует большое количество артиллерии, дронов. И таким образом осуществляет постоянное напряжение", - сказал Кухарчук.

Он также добавил, что соотношение потерь на этом направлении колоссальное - в пользу Украины: "Я не могу говорить об украинских потерях, я могу говорить о соотношении - это 1 к 12".

Видео дня

По словам военного, на направлении Боровой очень профессионально работают российские артиллерийские средства и операторы БпЛА. Таким образом враг пытается пробить оборону украинских защитников. Кухарчук добавил:

"Но на некоторых участках мы даже осуществляем контрнаступательные действия, потихоньку продвигаясь вперед".

Ситуация на фронте остается сложной: что надо знать

Аналитики DeepState сообщают о полном захвате российскими захватчиками города Селидово в Донецкой области. Кроме того, враг смог оккупировать еще два населенных пункта, отмечают эксперты.

По мнению журналистов New York Times, Россия начала достигать рекордных успехов на фронте в частности из-за отсутствия укреплений на фронте и массового использования захватчиками КАБов.

Вас также могут заинтересовать новости: