В октябре Россия добилась крупнейших территориальных успехов с лета 2022 года.

На протяжении большей части прошлого года российские войска смогли добиться лишь ограниченных успехов на украинском фронте. Однако за последние месяцы ситуация резко изменилась, и в октябре Россия добилась крупнейших территориальных успехов с лета 2022 года, пишет New York Times.

За последний месяц российские войска захватили более 160 квадратных миль территории на Донбассе. Это позволило им взять под контроль стратегически важные города, на которых держалась оборона Украины, начиная с Угледара и заканчивая Селидово, потеря которого, похоже не за горами, отмечает издание.

"По мнению экспертов, в конечном итоге эти успехи помогут российской армии обезопасить свои фланги перед началом наступления на город Покровск, ключевой логистический центр для украинских войск на Донбассе", - говорится в статье.

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Как отмечает NYT, патовая ситуация на фронте в 2023 году заложила основу для недавних успехов России. Незначительные российские атаки постепенно ослабили украинскую армию до такой степени, что ее войска настолько растянулись, что уже не могут удерживать некоторые позиции, отмечают украинские солдаты и военные аналитики.

По словам Паси Паройнена, военного эксперта из финской компании Black Bird Group, половина территориальных захватов России в Украине в этом году была сделана только за последние три месяца:

"Паройнен сравнил непрекращающиеся атаки украинских войск с "постоянной "игрой в крота", когда новые кризисные точки возникают быстрее, чем с ними можно справиться". Это позволяет России быстро продвигаться вперед, когда она находит слабое место".

Аналитик французского Фонда стратегических исследований Венсан Турре указывает и на другие факторы, которые способствовали продвижению России, в частности, широкое использование мощных управляемых бомб, способных уничтожать укрепленные позиции противника, и отсутствие украинских укреплений в районе, где сейчас идут бои.

По словам Турре, "оборона Украины все более и более потрепана, местность все более и более благоприятна для российских наступательных операций, и, кроме того, русские лучше воздействуют управляемыми бомбами".

Также, по словам военных экспертов, недавнее стремительное продвижение России указывает на еще одну слабость Украины: отсутствие укреплений.

"Россияне уже далеко за пределами старой линии фронта и ее обширных минных полей, которые остановили предыдущие наступления на Угледар еще в 2023 году", - говорит Паройнен.

Игра в крота - популярная американская аркадная игра. В игровом автомате несколько отверстий, откуда показывается голова крота, и нужно успеть ударить по ней. в переносном смысле обозначает ситуацию, в которой попытки решить проблему являются частичными или поверхностными, приводящими только к временным или незначительным улучшениям.

Война в Украине - новости

Как заявлял соучредитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, на небольшом участке на Покровско-Кураховском направлении россияне сосредоточили около 120 тыс. военных. По его словам, в районе Селидово оккупанты пытаются выровнять линию боевого соприкосновения. Как пояснил Жмайло, если противнику удастся выровнять линию "по условной прямой Угледар-Покровск", потом они будут пытаться развернуть наступление непосредственно к самому городу Покровск.

Также УНИАН писал, что РФ перебрасывает по Бердянскому направлению значительные штурмовые силы к линии фронта. Подразделения продвигаются ближе к Угледару, на Волновахский район, на север Мариупольского района.

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