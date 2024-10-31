Россияне могут просто хаотично бомбить тылы, отметил руководитель разведки артиллерии 4 бригады "Рубеж" НГУ.

На части востока Украины российские оккупанты летом в большинстве случаев пытались продвигаться малыми группами.

Эти "тараканы" выбрали тактику просачивания - по одному, по два, на скутерах, на байках, на мопедах, рассказал руководитель разведки артиллерии 4 бригады "Рубеж" Нацгвардии Владимир Назаренко в эфире канала "Киев24".

Собеседник подчеркнул, что крупные вражеские группировки на грузовиках "Урал" в 2022-2023 годах были разбиты, поэтому противники сейчас пытаются ходить по одному или по двое.

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По словам Назаренко, сейчас "можем говорить смело, что враг адаптирует тактику огненного вала":

"То есть все активнее сочетает средства дальнобойного поражения - от маленьких дронов, минометов, заканчивая, собственно, трагедиями, которые происходят в мирных городах, когда враг бомбит просто управляемыми/неуправляемыми авиационными боеприпасами".

Руководитель разведки артиллерии добавил, что захватчики могут просто хаотично бомбить тылы. "То же касается Часового Яра и других населенных пунктов и сел. К сожалению, враг активно это применяет", - подчеркнул он.

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Россияне уже длительное время пытаются двигаться вперед, в том числе на Донбассе. Противники буквально "сметают" населенные пункты с лица земли, а потом заходят в руины.

Врагам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов Донбасса, в том числе Угледар. При этом РФ на нашей земле уже понесла огромные потери - общие потери РФ на 31 октября 2024 года составляют примерно 694 тысячи 950 оккупантов.

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