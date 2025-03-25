Захватчики пытались подойти ближе к блиндажу Сил обороны, в результате чего завязался стрелковый бой.

На Донбассе военный ВСУ во время боя с российскими оккупантами "нейтрализовал" одного из них своей каской, которую швырнул в противника. Россиянин подумал, что это взрывчатка и начал убегать, но был ликвидирован.

Как рассказали в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), на днях российские захватчики пошли на штурм украинских укреплений на Купянском направлении. Сопротивление врагу оказывали бойцы 43 отдельной механизированной бригады ВСУ.

Захватчики пытались подойти ближе к блиндажу Сил обороны, в результате завязался стрелковый бой, который велся прямо в окопе.

"Во время перестрелки у нашего воина закончились гранаты. Ему ничего не оставалось, как продолжать обороняться подручными средствами и включать смекалку. В какой-то момент он снял с себя каску и швырнул ее в российского штурмовика, который приближался", - рассказали в "Хортице".

Отмечается, что оккупант растерялся, вероятно подумал, что это может быть граната, и пытался убежать. Однако россиянина догнала автоматная очередь украинского военного.

"Так изобретательность нашего воина помогла ему уничтожить вражеских штурмовиков", - отметили защитники и добавили, что вражеское наступление было отбито, потеря украинских позиций не допущена.

Война в Украине: новости

Недавно на Покровском направлении украинские военные "выкурили" российских оккупантов из подвала с помощью улья с пчелами. В частности, пехотинцы ВСУ зачищали дом и наткнулись на подвал с оккупантами. Украинцы потратили все гранаты, но враг оказал сопротивление. Тогда военные ВСУ нашли другой метод - сбросили в подвал два улья с "боевыми пчелами", и ликвидировали противника.

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