Брошенных в бой оккупантов ликвидировали.

Военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого отбили масштабным штурм российских войска на Купянском направлении и показали видео.

"Для штурма враг привлек 5 единиц бронетехники: 2 танка и 3 БМП с десантом, которые были своевременно обнаружены аэроразведкой подразделения. Еще до подхода к месту высадки вражеского десанта БМП атаковали наши защитники, но не успешно. Уже непосредственно на месте спешения, когда вражеская пехота начала покидать боевые машины, пилоты бригады начали работать дронами со сбросами", - говорится в подписи к опубликованному видео.

Отмечается, что россияне попытались спасти и спрятать технику, но им не удалось, и она была уничтожена ударами с дронов.

"Сначала враг потерял БМП, а затем был добит танк. Обе вражеские единицы были полностью уничтожены без возможности обновления", - добавили в бригаде.

Брошенный в бой личный состав из-за потери техники не смог проводить маневры и наступление, пытался скрыться в лесополосе, но был ликвидирован дронами.

Напомним, ранее сообщалось, как бойцы бригады НГУ провели уникальную операцию с использованием наземных и воздушных беспилотников для штурма российских позиций в Харьковской области.

Операция включала десятки единиц роботизированной техники, действовавших одновременно на узком участке фронта.

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