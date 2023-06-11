У РФ примерно такая же группировка, которая была в начале полномасштабного вторжения, несмотря на значительные потери техники.

Российские войска используют для обстрелов Украины около 40 аэродромов, в том числе в оккупированном Крыму и Беларуси, где сосредоточено 300-400 самолетов и столько же вертолетов.

Об этом отметил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью "Украинской правде".

"Плюс-минус используют для атак около 40 аэродромов на разном удалении от наших государственных границ. Крым, российские и белорусские. Из Беларуси нет запусков ракет, "Искандеров", которые они пускали. В Беларуси А-50 используется, стоят российские самолеты. Были они в Барановичах, под Минском. Там пять аэродромов, которые они используют. Оттуда они вылетать могут, лететь ближе на российскую территорию, оттуда отрабатывать и так далее. Эти 40 аэродромов, которые они используют, там насчитывается 300-400 самолетов и такое же количество вертолетов", - сказал он.

По его словам, по количеству это примерно такая же группировка, которая была в начале полномасштабного вторжения, несмотря на значительные потери техники.

"Мы уничтожили более новую технику, то есть, Су-30СМ, Су-34, Су-25, Су-35 меньше, но тоже их уничтожили. И вертолеты Ка-52, особенно хорошо их уничтожили в Чернобаевке несколько раз. То есть, эта русская тупость не только на фронте. Вот они, собственно, похоронили там много той техники. Но, к сожалению, они могут продолжать пополнять эти потерянные борта. И с потерянными летчиками тоже не заморачиваются", - сказал он.

Потери России в Украине - данные Генштаба

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года по 11 июня 2023 года ориентировочно составили 314 самолетов и 299 вертолетов.

В личном составе потери РФ составляют около 215 тысяч 640 человек, из которых 980 ликвидировали за прошедшие сутки.