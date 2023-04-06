Сергей Череватый отметил, что экипаж сбитого вертолета не выжил.

Украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52 при помощи зенитно-ракетного комплекса "Перун". Экипаж сбитого "Аллигатора" не выжил.

"Был сбит Ка-52. За ним пытался вылететь другой экипаж, но ему в итоге удалось отойти. Экипаж сбитого вертолета погиб", - рассказал спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

При этом он указал, что цель отработал и зенитчики 10 бригады.

Видео дня

"Символично то, что во время визита нашего президента (Владимира Зеленского – УНИАН) в Польшу, они сбили его при помощи зенитно-ракетного комплекса "Перун польского производства", - подытожил военный.

В свою очередь бойцы 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" в Facebook обнародовали видео после сбития российского вертолета Ка-52.

"Сбит очередной вертолет при попытке авианалета на наши позиции. Благодаря бдительности и профессионализму наших противовоздушных подразделений он был немедленно сбит. Для эвакуации первого прибыл еще один смертник на вертолете, но также был поврежден. К сожалению успел убежать, оставив своего "побратима", - говорится в сообщении военных.

Уничтожение российского вертолета Ка-52 "Аллигатор" - что известно

5 апреля Министерство обороны Украины сообщило, что украинские воины уничтожили еще одну боевую российскую "птичку". На этот раз статистику вражеских потерь пополнил вертолет Ка-52 "Аллигатор".

6 апреля в утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердили ликвидацию вертолета Ка-52 и уничтожение двух российских БПЛА типа "Орлан" и "Supercam" российской армии.

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