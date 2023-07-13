Тела защитников идентифицированы и переданы родным для дальнейшего чествования их памяти.

За год украинской стороне удалось вернуть тела 19 защитников, умерших в российском плену.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко. "К сожалению, защитники погибают не только на поле боя, но и в плену. За год деятельности уполномоченного по пропавшим без вести в рамках поисковых действий удалось установить местонахождение и вернуть тела 19 защитников", - рассказал он.

Котенко уточнил, что причиной их смерти стали ранения и болезни, а также ненадлежащий медицинский уход в плену.

Видео дня

По его словам, тела защитников идентифицированы и переданы родным для дальнейшего достойного чествования их памяти.

"Призываем российскую сторону соблюдать женевские конвенции и сразу передавать бойцов, которые нуждаются в надлежащей медицинской помощи, имеют тяжелые ранения без процедуры обмена пленными", - призвал Котенко.

Возвращение тел погибших военных

Украина время от времени возвращает тела героев в рамках обменов. Так в апреле Украина вернула тела 82 павших украинских военнослужащих. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.

Вас также могут заинтересовать новости: