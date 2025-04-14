Такая цифра была озвучена в закадровом сюжете американского телеканала CBS News.

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью в программе "60 Minutes" для CBS не говорил о том, что якобы число потерь среди украинских военных составляет 100 тысяч бойцов. Об этом пресс-секретарь президент Украины Сергей Никифоров сообщил журналистам.

Как отметил Никифоров, глава государства во время интервью для американского телеканала CBS News не озвучивал цифру о 100 тысячах потерь украинских военных. Но, такие данные прозвучали от телеканала в закадровом сюжете программы "60 Minutes".

"Обратите внимание, что цифра 100 тысяч звучит в закадровом тексте в сюжете. В интервью об этом не говорится", - отметил Никифоров.

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Пресс-секретарь президента посоветовал ознакомиться с оригиналом интервью Зеленского.

Война в Украине - потери ВСУ

Как сообщал УНИАН, на сайте телеканала CBS News в заметке к интервью, в котором участвовал президент Украины, было указано, что число погибших украинских военных составляет 100 тысяч. В статье на сайте телеканала журналисты не обозначили, что это была именно реплика ведущего, из-за чего возникла путаница. Зеленский же отметил лишь то, что украинцы платят самую высокую возможную цену в этой войне - своей жизнью.

В начале февраля Зеленский во время интервью для британского журналиста Пирса Моргана сообщил о гибели 45 тысяч 100 украинцев в войне России против Украины.

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