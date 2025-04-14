По словам президента, народ Украины платит самую высокую цену в этой войне.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил потери Украины в войне с Россией. Соответствующее заявление он сделал в интервью CBS News.

По словам президента, Украина потеряла до 100 тысяч военных и 13 тысяч мирных жителей.

Также, по его словам, от агрессивных действий РФ погибло более 600 детей. Кроме того, он сообщил о 1700 российских атак по учебным заведениям и 780 атак - по медицинским учреждениям.

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"Наш народ платит самую высокую цену. Нет высшей цены. Мы отдали все наши деньги - все, что у нас есть с точки зрения финансов. Но самое главное, мы отдали [жизни] наших людей", - отметил Зеленский.

Другие заявления Зеленского

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины предупредил о "реальной" угрозе Третьей мировой войны. Мол, если российского диктатора Владимира Путина не остановить, то война в Украине может перерасти в Третью мировую. Он подчеркнул, что тогда в мире "не будет безопасного места ни для кого".

Также Зеленский призвал президента США Дональда Трампа приехать в Украину, прежде чем воплощать свой "мирный план", чтобы он мог "понять, что здесь происходит". Он подчеркнул, что после визита в Украину Трампу придется осознать, что собой представляет Владимир Путин, с которым он хочет заключить сделку.

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