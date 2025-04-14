Он отметил, что "прежде всего, не Украина начала войну", комментируя ложные заявления Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в США произошло не только "изменение тона", но и "изменение реальности", поскольку он предположил, что повествование российского лидера Владимира Путина дошло до администрации Трампа, и выделил вице-президента Дж. Д. Вэнса.

"Я не хочу участвовать в измененной реальности, которую мне представляют", - сказал Зеленский Скотту Пелли из CBS во время интервью проекту 60 минут.

Он отметил, что "прежде всего, не Украина начала войну", комментируя ложные заявления Трампа.

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"Мне кажется, что вице-президент каким-то образом оправдывает действия Путина", - сказал Зеленский о Вэнсе, который обвинил его во время их встречи в Белом доме в проявлении неуважения и в том, что он вводит в заблуждение посетителей, водя их на "пропагандистские туры":

"Я пытался объяснить: "Нельзя искать что-то посередине. Есть агрессор и есть жертва. Россияне - агрессоры, а мы - жертвы".

Президент также напрямую обратился к Трампу во время интервью, сказав, что украинцы "хотят, чтобы вы приехали" и увидели все сами.

"Пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, вести какие-либо переговоры, приезжайте и посмотрите на людей, мирных жителей, воинов, больницы, церкви, детей, которые были разрушены или убиты. Приезжайте, посмотрите, а затем давайте выработаем план, как закончить войну. Вы поймете, с кем у вас сделка. Вы поймете, что сделал Путин. ... Вы можете пойти именно туда, куда хотите, в любой город, который подвергся атакам", - сказал он.

Зеленский сделал паузу, чтобы ответить на вопрос Пелли о том, считает ли он, что США поддерживают Киев.

"Я хочу честно и быстро ответить, что Соединенные Штаты - наш стратегический, сильный партнер. Но пауза - это сомнение. Я не сомневаюсь, что народ Америки с нами. Но в долгой войне многие детали забываются. В Европе все боятся, что Соединенные Штаты могут отдалиться от Европы. Я думаю, что без Соединенных Штатов мы понесем большие потери. Человеческие и территориальные. Поэтому я бы не хотел об этом думать. Но это наша судьба, наша земля, наша жизнь. Так или иначе, мы закончим эту войну", - добавил украинский лидер.

Война в Украине - заявления Вэнса

Несмотря на постоянные атаки РФ по энергетической инфраструктуре Украины, вице-президент США Джей Ди Вэнс уверен, что "энергетическое перемирие" между Украиной и Россией якобы действует.

Говоря о прогрессе в договоренностях между США и РФ по ситуации в Украине, Вэнс сослался на слова президента США Дональда Трампа, который сказал, "что мы чувствуем себя очень хорошо относительно того, что происходит".

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