По словам министра юстиции, за решеткой находятся тысячи граждан, которые готовы защищать свое государство.

Если давать заключенным оружие будет рискованно, то можно "дать лопату". Об этом в эфире телемарафона сказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, сейчас за решеткой находятся тысячи граждан, которые готовы защищать свое государство.

Как сказал Малюська, анализ того, безопасны ли они для несения военной службы, не займет много времени, ведь все заключенные уже проходили тестирование на определение риска совершения повторных преступлений.

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"Мне сложно представить, какую опасность в рядах ВСУ будут представлять те, кто был осужден за нарушение правил ПДД, когда последствия были неумышленными, или те, кто совершил коррупционное нарушение. Они убивать из автомата своих собратьев точно не будут. Но и стоит понимать, что в армии сейчас - это не только защищать Родину с оружием в руках, а это и строить разные вещи. Рискованно давать автомат - давайте дадим лопату", - отметил Малюська.

Мобилизация в Украине - последние новости

7 февраля Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации. "За" проголосовали 243 народных депутата при необходимых 226.

В обновленном законопроекте предусмотрено освобождение от военной службы людей, имеющих инвалидность любой группы. Также предлагается снизить призывной возраст до 25 лет, отменить срочную службу и ввести электронный кабинет военнообязанного.

Позже в оборонном комитете ВР озвучили суммы новых денежных выплат мобилизованным.

По словам члена комитета Романа Костенко, тот, кто подписывает контракт, в зависимости от звания может получить зарплату от 3 до 5 тысяч долларов в месяц.

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