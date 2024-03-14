Главнокомандующий поблагодарил всех добровольцев за защиту Украины.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинцев с Днем добровольца.

"Искренне поздравляю вас с нашим общим праздником - Днем украинского добровольца!", - написал гловнокомандующий.

Он отметил, что планируя нападение на Украину россияне просчитали все украинские силы и средства для обороны. Они видели свое преимущество, но не учли одного - духа и воли украинских добровольцев, которые поднялись на защиту Украины.

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Сырский вспомнил, как 10 лет назад, 14 марта, утром прямо с Майдана Независимости сотни бойцов Самообороны Майдана отправились на обучение в Новые Петровцы Киевской области. Они стали бойцами первого добровольческого батальона Национальной гвардии Украины. За несколько дней добровольческие батальоны уже организовывались во многих городах Украины. "Вчерашние учителя, врачи, студенты, предприниматели, спортсмены, айтишники сделали свой выбор - защищать независимость Украины", - отметил Сырский.

"Я помню лица в добробатах в зоне Антитеррористической операции на востоке Украины, помню эту отвагу и бешеную мотивацию. Это бойцы, о которых мечтает каждый командир, каждый военачальник. Во всем мире", - поделился главнокомандующий.

"Так же я никогда не забуду длинные очереди в территориальные центры комплектации в Киеве в феврале 2022 года. Наплыв был такой, что всех желающих не успевали мобилизовать. Командуя обороной столицы, я дал приказ мобилизовать всех добровольцев непосредственно через бригады и батальоны, на базе сил территориальной обороны, потому что понимал, что добровольцы пришли защищать свои семьи, свои родные улицы и города, свою страну.

Глядя на те очереди, я окончательно понял, что россиянам не удастся пройти парадом в Киеве. Ни за три дня, ни за три месяца. Никогда. Они просчитались снова, затянув себя и весь мир в страшную войну, которая непременно завершится поражением агрессора, поражением России", - подчеркнул Сирский.

Главнокомандующий поблагодарил всех добровольцев: "С тяжелым сердцем я склоняюсь перед добровольцами. Мы не простим врагу ни одну смерть", - сказал он.

"А еще я благодарю всех будущих добровольцев. Спасибо тем, кто придет в армию завтра, послезавтра, через месяц. Спасибо, что смотрите вакансии в армии, что ищете для себя должность, что переживаете о том, как приобщиться к обороне Украины. Мы сделаем все, чтобы для каждого и каждой из вас нашлось место, соответствующее вашим навыкам, умениям и возможностям. Помните, что Украина существует до тех пор, пока есть кому ее защищать", - подытожил Сырский.

День украинского добровольца

Ежегодно 14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца. Праздник был основан в 2017 году, чтобы достойно почтить храбрых мужчин и женщин, которые рискуют своими жизнями ради Родины.

Дата Дня добровольца 14 марта выбрана в честь событий 2014 года. Добровольцы из Самообороны Майдана прибыли на военный полигон в Новых Петровцах. Из них сформировали первый добровольческий батальон, который участвовал в АТО. Одним из самых известных добровольческих батальонов в наше время является полк "Азов", сформированный в мае 2014 года в Мариуполе.

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