Данные о пленных еще верифицируют, но точно речь не идет о сотнях военных, как пишет NYT.

В группировке войск "Таврия" опровергли информацию американского издания New York Times о том, что во время отступления украинских войск из Авдеевки в плен к россиянам попали до тысячи украинских военных.

Об этом сказал начальник отдела связей с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий, сообщает hromadske.

Он отметил, что данные о пленных еще верифицируют, но точно речь не идет о сотнях военных, как пишет NYT.

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Лиховий также заявил, что журналисты иностранного издания распространили российский нарратив.

"Те источники, на которые они ссылаются, абсолютно несостоятельны, потому что нет таких людей, и это не фактаж", - заявил начальник отдела связей с общественностью группировки войск "Таврия".

Он также пояснил, что Россия продолжает свою агрессию в информационном поле, используя "банальные фейки, которые распространяют авторитетные мировые СМИ".

"Эти заявления российской пропаганды в отношении сотен и тысяч украинских пленных являются полной дезинформацией, которая ничем не подтверждена", - отметил Лиховий.

Статья The New York Times о выходе из Авдеевки

The New York Times со ссылкой на оценки самих военных и высокопоставленных западных чиновников написало, что во время выхода украинских военных из Авдеевки Донецкой области могли попасть в плен или исчезнуть без вести сотни солдат.

"Оценки того, сколько украинцев было взято в плен или пропали без вести, различаются, и точный подсчет может оказаться невозможным до тех пор, пока Украина не укрепит новые оборонительные линии за пределами города. Но два солдата, которые знают об отступлении Украины, подсчитали, что от 850 до 1000 солдат, похоже, попали в плен или считаются пропавшими без вести. Западные официальные лица заявили, что эти цифры кажутся точными", – говорится в материале.

В 110-й отдельной механизированной бригаде рассказали, что выход личного состава из Авдеевки происходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской авиацией и артиллерийских обстрелов, постоянных атак fpv-дронов, атак на эвакуационные автомобили, обстрелов эвакуационных путей. Нескольких тяжелораненых и погибших военнослужащих не удалось эвакуировать.

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