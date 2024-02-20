Стоит отметить, что спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий отрицает пленение сотен военнослужащих.

Во время выхода украинских военных из Авдеевки Донецкой области могли попасть в плен или пропасть без вести сотни солдат. Такую оценку приводит The New York Times со ссылкой на оценки самих военных и высокопоставленных западных чиновников.

"Оценки того, сколько украинцев было взято в плен или пропало без вести, разнятся, и точный подсчет может оказаться невозможным до тех пор, пока Украина не укрепит новые оборонительные линии за пределами города. Но два солдата, знающие об отступлении Украины, подсчитали, что от 850 до 1000 солдат, похоже, попали в плен или числятся пропавшими без вести. Западные официальные лица заявили, что эти цифры кажутся точными", – говорится в материале.

Украинское военное командование признало, что некоторые солдаты были взяты в плен при отступлении из Авдеевки. Однако точное количество не называлось. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий отрицает пленение сотен военнослужащих. Он назвал это дезинформацией, но признал, что "определенное количество" солдат пропало без вести.

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В то же время американские официальные лица говорят, что потеря Авдеевки не является серьезным стратегическим поражением. На Западе считают, что вывод украинских войск был плохо спланирован и начался слишком поздно.

"Отступление под палящим артиллерийским огнем, беспилотниками и авиаударами – один из самых сложных военных маневров, требующий от командиров минимизировать человеческие жертвы и позволить подразделениям отступить, не уступив при этом больше территории, чем предполагалось", – подчеркивают авторы статьи.

Украина пыталась выиграть время для того, чтобы ее регулярные пехотные силы вышли из города, используя силы специальных операций и элитную 3-ю отдельную штурмовую бригаду для прикрытия отступления. Но серьезно замедлить продвижение оккупантов не удалось.

"Хаотичное отступление не является неизбежным. По мнению американских стратегов, вывести войска без больших потерь сложно, но возможно, если это будет сделано в ходе неторопливой операции. В Авдеевке Украина, судя по всему, слишком долго ждала начала вывода войск, и это отступление быстро обернулось дорогостоящим", – пишет NYT.

Вывод войск из Авдеевки осложнялся и тем фактом, что Россия окружила город почти с трех сторон. Единственная асфальтированная дорога была наиболее удобным путем в город и выезда из него. Этот маршрут, который украинские военные прозвали дорогой жизни, в начале месяца оказался под прямой угрозой, что сделало вывод войск гораздо более опасным, отмечает издание.

Высокопоставленные украинские чиновники говорят, что российские войска также понесли тяжелые потери в бою. Россия захватила Авдеевку массовой атакой, отправляя войска и бронетехнику. По словам официальных лиц, тысячи российских солдат были убиты и ранены.

Бои за Авдеевку: важные новости

Пресс-офицер бригады Александр Бородин заявил, что подтвержденной информации о взятых в плен в Авдеевке бойцов из состава Третьей отдельной штурмовой бригады пока нет. При этом он отметил, что в боях за город российская армия применяла авиабомбы – среди украинских защитников есть раненные и пропавшие без вести.

Ранее заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин рассказал, что в определенный момент бойцы бригады в Авдеевке оказались в полном окружении, но им удалось выйти.

Тем временем в 110-й бригаде подтвердили информацию о расстреле оккупантами украинских военных в Авдеевке. Во время вывода сил из опорного пункта "Зенит" выйти удалось не всем. Было принято решение связаться с Координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с вражеской стороной по обмену пленными. РФ согласилась эвакуировать нескольких тяжелораненых защитников, чтобы в дальнейшем их обменять. Однако вместо этого оккупанты их расстреляли.

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