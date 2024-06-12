В Волчанске противник увяз, несмотря на привлеченные силы и средства.

На фронте необходимо добиться преимущества над противником, уменьшить потери, а главное - изменить оборонительную и наступательную психологию.

Об этом Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский сообщил в Telegram, отмечая, что несколько дней подряд работал в воинских частях, которые ведут оборону на наиболее горячих точках Восточного фронта. По его словам, на Харьковском направлении враг ведет безуспешные действия, пытаясь продвинуться вперед в глубину наших боевых порядков и создать так называемый "пояс безопасности".

"В Волчанске противник увяз, несмотря на привлеченные силы и средства, которые постоянно пополняет за счет подразделений с других направлений", - подчеркнул он.

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Сырский отмечает, что противник продолжает ведение активных наступательных действий различной интенсивности фактически по всему фронту, основные усилия сосредотачивая на Покровском и Кураховском направлениях, где сосредоточил наибольшее количество своих штурмовых подразделений из состава восьми ударных бригад.

"Жесткие бои на этих направлениях продолжаются уже несколько месяцев и в течение этого времени наши воины мужественно сдерживают движение врага вперед", - подчеркнул он.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что продолжаются бои в районах Часового Яра, Клещеевки, Калиновки, которые противник пытается захватить для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.

По его словам, безуспешно враг штурмует Белогоровку, которая стала красноречивым примером стойкости украинского войска на Луганщине.

"Противник рвется к Северску с двух направлений, но каждый раз откатывается назад, оставляя трупы своих солдат", - сообщил Сырский.

Он отмечает, что на Запорожском направлении агрессор осуществляет наступательные действия в районах Старомайорское и Роботино, но фактически без успеха. По его словам, в районе Крынки бои продолжались за удержание плацдарма и контроля островов, "без существенных изменений в состоянии и положении сторон". Сырский отметил, что в этих условиях очень важно удержание Силами обороны занимаемых рубежей и позиций, не допущение прорыва обороны, максимальное уничтожение живой силы и техники врага.

"Нам необходимо добиться преимущества над противником, уменьшить потери, а главное, изменить оборонительную и наступательную психологию, что будет важным шагом на пути к нашей Победе!", - отмечает он.

При этом добавил, что с этой целью сосредотачиваются усилия на повышении качества проведения занятий с подразделениями, которые проходят боевое слаживание, в ходе которых отрабатываются вопросы борьбы с дронами противника и защита от них, передвижение на поле боя, использование средствами РЭБ, эвакуация раненых и многие другие вопросы, которые актуальны в условиях современного боя.

"Только технологическое преимущество и обученность войск обеспечат нам успех на поле боя", - добавил Главнокомандующий.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, Силами обороны за минувшие сутки уничтожено 980 российских оккупантов на украинской земле.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года составили около 521 830 человек.

Россия отправляет достаточно профессиональные диверсионно-разведывательные группы для проникновения через украинскую границу, заявил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Север" Вадим Мысник.

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