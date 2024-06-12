Украинские защитники применяют определенные тактические приемы против них.

Россия отправляет достаточно профессиональные диверсионно-разведывательные группы для проникновения через украинскую границу, заявил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Север" Вадим Мысник в эфире телемарафона.

"Наша разведка отслеживает действия сил, находящихся по ту сторону границы. И, конечно, все время - и в прошлом году, и в этом году, и зимой, и весной - здесь работают профессиональные диверсанты именно со стороны РФ. Не нужно недооценивать врага", - подчеркнул пресс-секретарь ОТГ "Северск".

По словам Мысника, украинские защитники применяют определенные тактические приемы, чтобы даже на подходе к границе была возможность выявлять и уничтожать группы оккупантов.

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У него также спросили, есть ли кадыровцы в составе этих ДРГ. Спикер ответил, что у них нет такой информации о разведывательных группах оккупантов. Как правило, больше всего кадыровцы выполняют задачи как заградительные отряды. И как показывает опыт, в штурмовых или разведгруппах их не очень активно применяли.

Российские ДРГ в Украине

Российские оккупанты продолжают использовать диверсионно-разведывательные группы для захода на территорию Украины, особенно их много в Сумской области. Ранее была активность вражеских ДРГ и по Харьковской области, но за последнее время она снизилась. По Черниговщине также активности вражеских ДРГ не фиксируется.

Экс-командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал, что в Украину заходят подготовленные офицерские группы, в состав которых входят спецслужбы.

Их цель действовать только в приграничье. Это небольшая зона, несколько километров вдоль государственной границы протяженностью одна тысяча км. И они будут пытаться совершать террористические действия против гражданского населения или военнослужащих

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