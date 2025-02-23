Но спустя три года полномасштабной российской агрессии их планы остаются нереализованными, добавил главком.

На сегодня конечный замысел россиян, как и раньше, - захват всей Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во время форума "Украина. Год 2025".

По его словам, ВСУ продолжают сдерживать врага, который превосходит нас численно и по количеству вооружения и военной техники.

"Напомню, что сегодня, как и тогда, конечный замысел россиян - захват всей Украины. По состоянию на сейчас они стремятся оттеснить подразделения ВСУ за пределы восточных и южных областей и выйти на их административные границы. Правда, стремятся они к этой промежуточной для них цели уже не один год. Но спустя три года полномасштабной российской агрессии их планы остаются нереализованными, что не позволяет российскому руководству объявить так называемую победу", - сказал Сырский.

Видео дня

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в конце января Сырский рассказал, что наиболее критический момент во время обороны Киева был тогда, когда шли бои за село Мощун на северной окраине столицы. "По-моему, наиболее критический момент был, когда шли бои за Мощун. Это было ночью, когда противник готовился переправить, как минимум, батальон, большое количество техники было, было возведено пять понтонно-мостовых переправ через Ирпень. И противник готовился преодолеть Ирпень и перейти к масштабным боевым действиям в Мощуне, и он уже тогда имел около нескольких десятков морпехов и около 15-20 единиц БМД, которые были на нашей стороне, то есть на нашем - правом берегу Мощуна", - заявил Сырский.

Он отметил, что худший сценарий не состоялся в этот момент, россияне не пошли на переправы.

"Тогда нам удалось разрушить две переправы, оставалось три. Они отказались от своих намерений. А потом уже обстановка в последующие дни начала улучшаться. И конечным результатом было то, что они бросили все и сбежали из Мощуна", - рассказал Сырский.

Вас также могут заинтересовать новости: