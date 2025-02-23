Отдельно Сырский прокомментировал тему совершенствования системы управления в Вооруженных силах.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что моральный дух военных на фронте очень высокий.

Об этом главком сказал во время выступления на форуме "Украина. Год 2025", отвечая на вопрос американских журналистов из Sky News.

"Мораль наших военных очень высокая. Мы готовы защищать нашу страну, наших граждан до конца. Спасибо", - сказал Сырский.

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Зал отреагировал на эти слова аплодисментами. Сырский в конце сказал: "Слава Украине!".

Отдельно Сырский прокомментировал тему совершенствования системы управления в Вооруженных силах. Он напомнил, что сейчас в ВСУ действует структура оперативно-тактических группировок, но сейчас армия переходит на систему корпусов.

"Этот процесс уже продолжается. Мы эту тему начали в прошлом году. Разработана концепция реорганизации ВСУ в условиях войны. Мы разобрались и посчитали все модели: это корпусная модель, это дивизионная модель. Для нас оптимальна и эффективна именно корпусная модель. То есть, мы планируем создать определенное количество корпусов. 5 уже создано, они показали свою эффективность. Этот процесс продолжается. В короткий срок мы создадим еще определенное количество корпусов путем назначения в них наиболее квалифицированных офицеров", - сказал Сырский.

Главком добавил, что командирами корпусов станут высококвалифицированные офицеры и комбриги, которые показали свою эффективность. Сырский надеется, что этот процесс будет эффективным.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, на фоне новостей о переговорах России и США по завершению войны украинские воины заявляют, что Москва должна вести переговоры "спиной к стене".

С приближением третьей годовщины войны украинские солдаты выражают недовольство тем, что их союзники рассматривают возможность мирных переговоров, считая, что война проиграна.

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