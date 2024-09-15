Также рассматривается возможность создания Школы инструкторов, которая будет основным и единственным источником качественно подготовленного инструкторского состава.

Украинская армия уступает оккупантам по всем количественным показателям, поэтому сейчас в ВСУ работают над увеличением сроков базовой общевойсковой подготовки новобранцев. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам рабочего совещания с участием руководителей органов военного управления, которые занимаются подготовкой, а также командиров боевых бригад и начальников учебных центров.

Так, он отметил, что качественная подготовка - один из главных факторов сохранения жизни украинского воина, поэтому в ВСУ продолжается работа над повышением качества подготовки военнослужащих в учебных центрах.

"Работаем над тем, чтобы увеличить срок базовой общевойсковой подготовки. Соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года", - сообщил Сырский. Видео дня

Он также отметил, что ключевую роль в качестве подготовки играют инструкторы, поэтому максимальное внимание уделяется привлечению мотивированных инструкторов с боевым опытом.

Кроме того, по словам Сырского, рассматривается возможность создания Школы инструкторов, которая будет основным и единственным источником качественно подготовленного инструкторского состава.

Подготовка украинских военных

Ранее Сырский сообщал, что сейчас новобранцы, которые направляются на поле боя, проходят меньше подготовки, чем он хотел бы, поскольку динамика на фронте требует скорейшего отправления мобилизованных на службу

Сейчас новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а затем от полумесяца до полного месяца дальнейшую специализированную подготовку перед тем, как их отправляют непосредственно на выполнение военных задач.

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