Солдаты государства-агрессора уже развешивают цветные тряпки в разрушенных ими селах вокруг Суджи.

Российские войска вытеснили Силы обороны Украины со значительной части Курского плацдарма и вплотную подошли к Судже. Об этом пишет британская Sky News со ссылкой на геолоцированные кадры из зоны боев.

"Карты и геолоцированные кадры, проанализированные Sky News, показывают, что российские военные оттеснили украинские силы в Судже в Курской области", - говорится в сообщении.

В частности британские журналисты анализируют видео, опубликованные российскими Z-пабликами. На них видно, как в селах неподалеку от Суджи поднимают российские флаги. Одно из видео британцы идентифицировали как снятое в селе Замостье, что чуть менее чем в 1,5 км к востоку от центра Суджи.

Видео дня

Sky News также акцентирует на уязвимости главной транспортной артерии, через которую обеспечивается украинский контингент в Судже: трассы Суджа - Юнаковка (село в Сумской области). Если россиянам удастся перерезать или иным образом заблокировать эту трассу, тогда материально-техническое обеспечение обороны Украины в этом районе может оказаться под угрозой, считают эксперты.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, под Торецком ВСУ разгромили танковую колонну с десантом. Вместо привычных для последних месяцев мясных штурмов малыми пехотными группами россиянами задействовали бронированную технику, которая перевозила десант.

Также мы рассказывали, что утром, 12 марта, россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки ранения получили 14 человек, из них 9 - женщины.

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