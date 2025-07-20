Основной потребностью украинского войска Ступак назвал оружие и людей.

У Украины есть немало потребностей для войны, основной остаются люди и оружие, заявил бывший сотрудник СБУ и консультант парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности Иван Ступак.

"Нам нужно все: начиная от самолетов, заканчивая комплектующими, которых не хватает. Украине нужно все. Нельзя сказать, что есть какой-то один вид вооружения, с которым можно идти наступать. Нужно все", – сказал он в интервью Radio NV.

Ступак добавил, что есть потребность не только в людях и технике, но и в ракетах, медикаментах. Когда его спросили, есть ли оружие, способное изменить ход войны, то он ответил, что есть две позиции, которые могут "уменьшить интенсивность российского наступления". Речь о самолетах и дальнобойных ракетах. В достаточном количестве это оружие могло бы изменить градус напряжения на фронте.

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Положительно повлиять на ход войны в Украине может и ухудшение положения России, добавил он.

"Чем больше будет проблем у Российской Федерации, которые будут создаваться большими странами и не просто создаваться, а поддерживаться длительный промежуток времени, тогда действительно все это будет иметь такой эффект синергии", – констатировал Иван Ступак.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что российские захватчики перебросили на юг новый полк, который был сформирован в Чечне. По его словам, эти силы должны помочь оккупантам на определенных направлениях фронта и пополнить потери, которые понесла РФ.

Между тем украинские воины уничтожили экспериментальный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "КОП-2" ("Комплекс обнаружения и подавления – 2"). Помогли им в этом дроны.

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