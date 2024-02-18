Оператор FPV-дрона рассказал о специфике своей работы на фронте.

Современные FPV-дроны, которые используют на фронте в Украине, стоят около $400, могут летать на расстояние до 20 км и весят всего 1,5 кг.

Об этом рассказал заместителю главного редактора BILD Паулю Ронцхаймеру один из операторов такого дрона - 30-летний Сэм. До войны он работал фотографом, а затем служил снайпером. После ранения прошел переподготовку и стал дроноводом. Сэм управляет беспилотниками из засады, как правило из леса, и охотится на российскую бронетехнику. За год он уничтожил более 30 танков и другого вооружения. В некоторые дни он тратит до 10 дронов и попадает в 80% случаев.

"Попадете ли вы дроном в цель, зависит от многих факторов: от противника, погодных условий. Мы используем электронные взрыватели. Прикрепляем их к дрону и "бум!" Если попасть правильно и взрывчатка сдетонирует внутри танка, шансов выжить у экипажа нет. Это особенность российских танков. В отличие от западных они не созданы для защиты экипажа, - сказал он. - Самый большой секрет, вероятно, заключается в использовании разных частот для управления дроном, для дистанционного управления, потому что разных частот очень много", - рассказал Сэм о своей работе.

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Другой оператор дронов 24-летний Иван рассказал, что эта военная специальность не менее опасна, чем другие: "Это опасно. Люди всегда думают, что, будучи оператором дрона, ты находишься далеко от передовой, но это не так. Мы находимся на расстоянии 2-3 км, и российские удары поражают нас так же, как и всех остальных. Конечно, не так, как пехоту, но это опасно и для нас".

FPV-дроны на фронте

На фронте FPV-дроны заняли серьезную нишу между стрелковым оружием и легкой артиллерией. Как пояснил ветеран АТО и ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, это исходит из средних характеристик БПЛА. Они имеют дальность 5-7 км и способны нести заряд мощностью ручной гранаты. По его мнению, FPV-дроны неплохо заменяют станковые гранатометы, танковые гранатометы и ПТУР. Однако небольшие БПЛА уже не способны заменить тяжелые минометы.

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