Враги продолжали тщетно пытаться окружить Авдеевку, отметил Генштаб ВСУ.

Полномасштабная война в Украине против РФ продолжается, на ряде направлений в течение суток было 60 боевых столкновений, и российские захватчики "получили по зубам".

Враги потерпели провалы на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей утренней сводке в субботу, 28 октября.

По сведениям Генштаба, на Запорожском направлении враги тщетно пытались восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового, а на Шахтерском проводили атаки возле Старомайорского, Золотой Нивы и Водяного Донецкой области, и их отразили украинские воины.

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На Марьинском направлении противники тщетно пытались вести штурмовые действия возле Новомихайловки и Марьинки, там наши защитники отразили более 20 атак. На Бахмутском направлении враг тщетно попытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки - отражено 5 атак.

Противники продолжали пытаться взять в кольцо Авдеевку, однако наши бойцы стойко держат оборону и наносят России серьезные потери.

"...Безуспешными были наступательные действия противника в районах степного, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 15 атак врага", - отмечается в сводке.

В Генштабе добавили, что Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском направлении и не прекращают штурмовые действия южнее города Бахмут Донецкой области и наносят РФ потери.

Новости Украины - война с россиянами продолжается, и это стоит знать

На востоке украинского государства уже длительное время идут активные боевые действия, и наши воины дают россиянам достойный отпор.

27 октября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что РФ не оставляет попыток захватить весь Донбасс. Глава государства добавил, что оккупанты несколько раз пытались окружить Авдеевку, но наши защитники и защитницы каждый раз останавливали их, отбрасывали назад. По его словам противнику нанесены "болезненные потери" - РФ потеряла "по меньшей мере бригаду".

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