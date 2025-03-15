Российский комплекс работал в онлайн-режиме.

Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины уничтожили российский радиолокационный комплекс "Утес".

Как сообщили в ССО, уничтожила комплекс тактическая группа ударных БпАК "Медоед" подразделения Баллиста. Вражеский "Утес" отслеживал украинские самолеты, ракеты и беспилотники в радиусе 360 километров.

Примечательно, что эта вражеская установка действовала в онлайн-режиме.

"Этот комплекс предоставлял данные российской ПВО об объектах на высотах до 20 километров. Его уничтожение существенно ослабило российским войскам контроль над небом, а также снизило эффективность систем противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

*Иллюстрации к видео созданы с помощью искусственного интеллекта.

Уничтожение российской техники

Как писал УНИАН, бойцы из 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" уничтожили четыре российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1". Их суммарная стоимость составляет около 56 миллионов долларов.

Миссии по уничтожению вражеской техники бойцами из "Ахиллеса" долгое время были тайными. Теперь же они решили рассказать о результатах своей работы.

Враг использует "Панцирь-С1" для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от воздушных атак.

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