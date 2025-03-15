Миссии по уничтожению вражеской техники бойцами из "Ахиллеса" долгое время были тайными.

Бойцы из 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" уничтожили четыре российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Их суммарная стоимость составляет около 56 миллионов долларов, сообщается на странице полка в Facebook.

Отмечается, что миссии по уничтожению вражеской техники бойцами из "Ахиллеса" долгое время были тайными. Теперь же они решили рассказать о результатах своей работы.

На видео показано, как четыре российские ЗРПК "Панцирь-С1" уничтожаются при помощи ударных БПЛА на территории РФ.

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Защитники напомнили, что враг использует "Панцирь-С1" для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от воздушных атак. Это одна из систем ПВО россиян.

"Стоимость одного такого комплекса - около $14 млн, то есть суммарно противник потерял $56 млн", - говорится в заявлении полка.

Уничтожение российской техники - другие новости

Ранее бойцы ГУР уничтожили два тепловоза РФ, которые перевозили военную технику. Российские тепловозы осуществляли логистику вооружения и военной техники с военных предприятий РФ на оккупированную территорию Украины.

Кроме того, в начале марта Силы обороны нанесли удар по складу РФ под Селидово. В результате атаки была уничтожена огнеметная система "Солнцепек".

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