Словения отправила в Украину 26 ББМ, три БМП и партию беспилотников.

Когда Украина испытывала острую нехватку оружия и боеприпасов, а Сенат США задерживал принятие пакета помощи, Словения тайно передала Украине большую партию военной техники и беспилотников, пишет 24UR, ссылаясь на свои источники.

"К словенским танкам M-55S, бронеавтомобилям-амфибиям BVP M80A, "Хаммерам" и зенитным установкам югославского производства Zastava M55, по нашей информации, добавились новые бронемашины и беспилотники, - пишет издание.

Так, по их информации, Словения отправила в Украину 20 ББМ с вооружением калибра 12,7 миллиметра, шесть ББМ 3х20 миллиметров и еще три БМП, а также новую партию беспилотников.

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Кроме того, отмечает издание, Словения также поставила Украине автоматы, боеприпасы и каски.

Помощь США Украине

С октября 2023 года в Конгрессе США не могли удовлетворить запрос президента США относительно дополнительной поддержки для Украины. Это привело к значительному дефициту снарядов и проблемам на фронте.

Споры об утверждении помощи продолжались до апреля, пока в Палате представителей не одобрили собственный законопроект, который будет поддержан двумя палатами Конгресса и подписан Байденом.

В начале июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Джо Байден извинился перед за полугодовую задержку помощи для ВСУ и заверил Зеленского, что США будут выступать на стороне Украины.

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