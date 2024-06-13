Когда Украина испытывала острую нехватку оружия и боеприпасов, а Сенат США задерживал принятие пакета помощи, Словения тайно передала Украине большую партию военной техники и беспилотников, пишет 24UR, ссылаясь на свои источники.
"К словенским танкам M-55S, бронеавтомобилям-амфибиям BVP M80A, "Хаммерам" и зенитным установкам югославского производства Zastava M55, по нашей информации, добавились новые бронемашины и беспилотники, - пишет издание.
Так, по их информации, Словения отправила в Украину 20 ББМ с вооружением калибра 12,7 миллиметра, шесть ББМ 3х20 миллиметров и еще три БМП, а также новую партию беспилотников.
Кроме того, отмечает издание, Словения также поставила Украине автоматы, боеприпасы и каски.
Помощь США Украине
С октября 2023 года в Конгрессе США не могли удовлетворить запрос президента США относительно дополнительной поддержки для Украины. Это привело к значительному дефициту снарядов и проблемам на фронте.
Споры об утверждении помощи продолжались до апреля, пока в Палате представителей не одобрили собственный законопроект, который будет поддержан двумя палатами Конгресса и подписан Байденом.
В начале июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Джо Байден извинился перед за полугодовую задержку помощи для ВСУ и заверил Зеленского, что США будут выступать на стороне Украины.