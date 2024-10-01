Граждане РФ в большей степени готовы отказаться от целей СВО и пойти на компромисс, при этом Чечня ждет мира больше, чем Москва.

Все больше россиян чувствуют усталость от войны с Украиной и готовы к перемирию, даже если российским войскам не удастся достичь целей, которые изначально были заявлены Кремлем. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных проектами "Хроники" и "ExtremeScan" ко второй годовщине объявления мобилизации в РФ, пишет "Холод".

Так, около половины опрошенных россиян (49%) выразили готовность поддержать мирное соглашение, даже если цели "спецоперации" останутся невыполненными. Против такого решения выступают 33% респондентов, еще 18% затруднились с ответом.

"Некоторые регионы ... выступают за завершение войны даже сильнее, чем традиционные центры протеста - Москва и Санкт-Петербург. Среди исследуемых регионов самая низкая поддержка "СВО" зафиксирована в Чеченской республике - лишь 39% респондентов заявили о поддержке "спецоперации", на втором месте - Республика Тыва (46% поддержки), чуть выше уровень поддержки в Санкт-Петербурге - 50%. В этих же регионах наибольшее количество респондентов уклонилось от ответа на вопрос", - говорится в статье.

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*Исследование проекта Хроники проводилось с 10 по 17 сентября. Группа ExtremeScan провела 11 опросов с 29 июля по 6 сентября.

Отношение россиян к войне - последние новости

Военнослужащий батальона "Нахтигаль" Игорь Шолтис рассказал о реакции россиян на вторжение ВСУ в Курскую область. По его словам, российская армия действительно оказывала определенное сопротивление, а вот гражданское население оставалось пассивным наблюдателем.

Как сказал боец, в целом российское население по природе своей не способно на сопротивление, "они по своей натуре крепостные - им нравится наличие какого-то царя, который должен решать их проблемы".

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